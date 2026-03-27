Adıyaman'da haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması sürüyor

Güncelleme:
8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Jandarma, UMKE, AFAD ve polis dalgıç ekipleri, çocuğun bulunması için dere yatağı ve sulak alanlarda arama yapıyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması devam ediyor.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü'ndeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Evin yakınındaki dere yatağında jandarma, UMKE, AFAD, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

Çocuğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Ekiplerin arama çalışmaları, Kotur Çayı'ndaki HES bölgesinde yoğunlaştı. Bu kapsamda baraj kapakları açılarak su seviyesi düşürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
