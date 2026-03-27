Adıyaman'da haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otizmli 8 yaşındaki Fırat Can Temel için arama çalışması başlatıldı. Evinin yakınlarında kaybolan çocuğu bulmak için jandarma, polis ve UMKE ekipleri dere yatağında ve sulak alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü'ndeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Evin yakınında bulunan dere yatağında jandarma, UMKE, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

Otizmli çoğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
