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Adıyaman’da orman yangını; söndürme çalışmaları sürüyor

Adıyaman’da orman yangını; söndürme çalışmaları sürüyor
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ADIYAMAN’da çıkan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmaları havanın kararması nedeniyle kara ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ADIYAMAN'da çıkan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmaları havanın kararması nedeniyle kara ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yangın, öğleden sonra Merkez Kayaönü Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi. Köylülerin de katıldığı yangında ekipler yetersiz kalınca 2 helikopter ile hava desteği de sağlandı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesine çevre illerden de itfaiye ekipleri takviye olarak sevk edildi.

Yangın bölgesine gelen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden son durum hakkında bilgi alarak çalışmaları koordine etti. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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