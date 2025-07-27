Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 3 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Yeni Mahalle ile Budaklı köyü arasındaki bölgede bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Ormandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalara havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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