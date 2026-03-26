Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 350 bin lira ceza uygulandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü A.A., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 350 bin lira para cezası uygulandı ve motosikleti trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
A.A. idaresindeki plakasız motosiklet, Erdemoğlu Mahallesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
A.A. polis ekiplerinin kovalamacası sonrası Halil Ağar Bulvarı'nda yakalandı.
Sürücüye "dur" ihtarına uymaması ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulandı.
Trafikten men edilen motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan