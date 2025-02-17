Adıyaman'da Motosiklet Kazasında 2 Kişi Yaralandı
Besni ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu H.Ö. ve 8 yaşındaki E.P. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 27 AHK 997 plakalı motosiklet, Yukarsarhan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.P'ye (8) çarptı.
Kazada sürücü ile çocuk yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel