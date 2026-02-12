Haberler

Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

Güncelleme:
Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
