Adıyaman'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen minibüs ile otomobil çarpışmasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
M.A. idaresindeki 02 D 4024 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü civarında Ş.K. yönetimindeki 46 AKZ 128 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel