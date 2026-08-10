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Minibüs Şoförünü Darbeden 2 Zanlı Tutuklandı

Minibüs Şoförünü Darbeden 2 Zanlı Tutuklandı
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Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir minibüsün önünü kesen iki şüpheli, sürücü Abdurrahman A.'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kimliklerini belirlediği M.S.A. ve H.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da bir minibüsün sürücüsünü darbeden 2 zanlı tutuklandı.

Siteler Mahallesi'nde bir minibüsün önünü kesen 2 şüpheli, şoför Abdurrahman A'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen M.S.A. ile H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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