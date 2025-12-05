Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen kazada, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Y.D. idaresindeki 02 M 0118 plakalı minibüs, R.D. yönetimindeki 02 ADU 805 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.