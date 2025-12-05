Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Y.D. idaresindeki 02 M 0118 plakalı minibüs, R.D. yönetimindeki 02 ADU 805 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.