ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Haberler

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ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da çekici ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da çekici ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan baba- kız ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerinde Adıyaman-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Cumali Çalışkan (40) idaresindeki 01 AED816 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 02 AC 222 plakalı çekici çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde minibüs sürücüsü ile içerisinde bulunan Ayhan Kasapoğlu(50) ve 10 yaşındaki kızı Elif Kasapoğlu'nun yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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