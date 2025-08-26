Adıyaman'da Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: 8 Yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'da şehir içi yolcu minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada 8 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da şehir içi yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Y.D. yönetimindeki 02 M 0058 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Karapınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
