Adıyaman'da Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: 8 Yaralı
Adıyaman'da şehir içi yolcu minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada 8 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da şehir içi yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 8 yolcu yaralandı.
Y.D. yönetimindeki 02 M 0058 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Karapınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada 8 yolcu yaralandı.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.