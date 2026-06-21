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Evin lavabosuna giren yılanı ekipler çıkardı

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Adıyaman'da bir evin lavabosuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla çıkarılarak doğaya salındı. Olay paniğe neden oldu.

ADIYAMAN'da bir evin lavabosuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Evin lavabosuna giren yılanı fark eden vatandaşlar, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla kafese alınarak güvenli şekilde ortamdan uzaklaştırıldı. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, yılan ekipler tarafından doğaya salındı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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