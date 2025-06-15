Adıyaman'da Küresel Gazze Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman'da Küresel Gazze Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman ve Kahta'da, Gazze'deki insani trajedilere dikkat çekmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Madleen gemisine düzenlenen saldırıyı protesto etmek için yürüyüş yapıldı.

Adıyaman merkezde ve Kahta ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insani trajedilere dikkati çekmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlenen saldırıyı protesto etmek için "Küresel Gazze Yürüyüşü" düzenlendi.

Kent merkezinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.

Burada toplanan kalabalık, tekbir getirip pankart açarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Kahta ilçesinde de Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik soykırım ve İran'a başlattığı savaş, 100. Yıl Parkı'nda protesto edildi.

Burada platform adına konuşan Ayhan Aktan, Filistin'deki zulmün dünyanın gözü önünde yapılmasına rağmen kimsenin ciddi anlamda müdahil olmadığını, İran İslam Cumhuriyeti'nin duruşunun çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.