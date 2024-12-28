Köpek tarafından ısırılan çocuğun yaşadığı köyde 6 aylık karantina

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı.

Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

6 AY SÜRECEK KARANTİNA

Köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün 6 ay karantinaya alındığını belirtti. Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.