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Adıyaman'da Konteyner Kentte Yangın

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Adıyaman'da konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner yandı. Konaklamanın olmadığı 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.

ADIYAMAN'da, konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner yandı. Konaklamanın olmadığı 2 konyerner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası otogar yakınlarında kurulan K-6 Konteyner kentte kimsenin bulunmadığı sırada bir konteynerde alevleri görenler durumu itfaiye erlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında yangın yanındaki bir konteynere daha sıçradı. Ekiplerin bir saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Paniğe yol açan ve konteynerlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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