Haberler

Adıyaman'da Kaybolan Otizmli Fırat Can İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, otizmli 8 yaşındaki Fırat Can Temel'in kaybolmasının ardından arama çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler, çeşitli alanlarda ve su kaynaklarında arama yapıyor.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine yakınlarını ziyarete gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can Temel evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı.

Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES göletinde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda henüz Fırat Can Temel'e ulaşılamazken, arama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

