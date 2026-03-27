Adıyaman'da Kaybolan Otizmli Fırat Can İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel için arama çalışmaları devam ediyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ADIYAMAN'DA KAYBOLAN OTİZMLİ FIRAT CAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, kaybolan otizmli Fırat Can Temel (8) için arama çalışması başlatıldı.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine yakınlarını ziyarete gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can Temel evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı.

Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES göletinde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda henüz Fırat Can Temel'e ulaşılamazken, arama faaliyetleri devam ediyor. (DHA

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
