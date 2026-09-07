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Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, dün Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde U.K. ile kimliği açıklanmayan kız arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K'nin kız arkadaşını darbettiğini gören U.Y, olaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi.

Bu sırada taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada U.Y. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, U.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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