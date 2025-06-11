Adıyaman'da Kavga: Bıçakla Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından bıçaklandı.

Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmaya çalışan A.A bacağından bıçaklandı, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan F.A. emniyete götürüldü.