Haberler

Adıyaman'da Kardaş Apartmanı davası bilirkişi raporu yokluğunda 26 Ocak 2027'ye ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Kardaş Apartmanı davası bilirkişi raporu yokluğunda 26 Ocak 2027'ye ertelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Kardaş Apartmanı davasında, 1 yıl 1 aydır beklenen bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 26 Ocak 2027'ye ertelendi. Yakınlarını kaybedenler raporun bir an önce dosyaya sunulmasını talep ediyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Kardaş Apartmanı davasında, 1 yıl 1 aydır beklenen bilirkişi raporu gelmeyince duruşma 26 Ocak 2027'ye ertelendi. Depremde yakınlarını kaybedenler, bilirkişi raporunun bir an önce hazırlanarak dosyaya sunulmasını talep ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın merkez ilçesi Eskisaray Mahallesi'ndeki Kardaş Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 37 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Naci Çetinkaya, betonarme proje müellifi ve fenni mesul Hacı Abdurrahman Dimez ile Ramazan Turan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

1 YIL 1 AY GEÇTİ BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

25 Ağustos 2025'te hazırlanan tensip zaptında, dosyanın Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilerek bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Aradan 1 yıl 1 ay ve dört duruşma geçmesine rağmen bilirkişi raporu henüz hazırlanarak dosyaya sunulmadı.

Davanın beşinci celsesi, 26 Ocak 2027'de Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Depremde yakınlarını kaybedenler, bilirkişi raporunun bir an önce hazırlanarak dosyaya sunulmasını ve yargılamanın gecikmeden sonuçlandırılmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA
Taşınmaz satışlarında 'güvenli ödeme sistemi' ertelendi

Tapuda yeni dönemi başlatacak sistem bir kez daha ertelendi
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!

“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi

Neler diyorsun hocam! Yunan kadınları için söyledikleri şoke etti
Bolu Belediyesi'ne 8'inci dalga! Kooperatife 'zimmet' operasyonunda 9 gözaltı

Kooperatife "zimmet" operasyonunda 9 gözaltı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Dünyanın en büyük takımında ama aklı hala Fenerbahçe'de