Haberler

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Medet Ergün ağır yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Rıdvan Sağır (35) hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Medet Ergün (48) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Besni-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Medet Ergün'ün kullandığı 31 SN 792 plakalı kamyonet ile Rıdvan Sağır idaresindeki 02 AGM 051 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ergün ile Sağır'ı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Dolandırılmış! Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip isyan etti
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler

Ankara Valiliği NATO Zirvesi için yeni yasakları açıkladı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz