Kaçırılan iş adamı kurtarıldı

Şırnak'tan iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen iş adamını fidye için kaçırdığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Şırnak'tan iş görüşmesi için 3 Nisan Pazar günü Gölbaşı ilçesine gelen iş adamı K.S'den haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş adamı K.S'nin otomobilini, 5 Nisan Salı günü Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu.

İş adamının kaçırılma ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, K.S'nin ailesine ulaşan kişinin, 400 bin dolar tutarında fidye istediği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Malatya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İşadamı K.S. ise Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir evde bulundu.