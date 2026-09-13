Adıyaman'da itfaiye ekibine yol vermeyen minibüs sürücüsüne 46 bin lira ceza

Adıyaman'da iş kazasına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye kurtarma ekibine, siren seslerine rağmen yol vermeyen minibüs sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekibi, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada eli makineye sıkışan yaralıya ulaşmak için siren çalarak yola çıktı.

Ekip, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde seyir halindeyken bir minibüs sürücüsü, itfaiyenin uyarılarına ve siren seslerine rağmen sol şeritten ayrılmadı.

Sürücünün uyarılara aldırış etmemesi üzerine itfaiye ekibi, yoluna sağ şeritten devam etmek zorunda kaldı.

Yaşanan anlar, itfaiye aracının kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine plakadan tespit ettiği minibüsün sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 55/1-C-1 maddesi kapsamında 46 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA