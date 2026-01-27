Haberler

Adıyaman'da iş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi öldü

Güncelleme:
Adıyaman'da çalıştığı inşaat alanında iş makinasıyla duvar arasında kalan işçi Abdullah Akbulut, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda Akbulut'un yaşamını yitirdiğini belirtti.

Adıyaman'da çalıştığı sırada iş makinasıyla duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

M.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ekskavatör, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşatta kazı yaptığı sırada yan tarafta bulunan Abdullah Akbulut'u fark edemeyince duvarla iş makinesinin arasına sıkıştırdı.

İhbarla bölgeye 112 Acil sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
