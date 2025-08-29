Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Adıyaman'da bir inşaatta çalışan 26 yaşındaki B.E., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı. B.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.
Turgut Reis Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan B.E. (26), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.