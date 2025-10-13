Haberler

Adıyaman'da İnşaatta Düşme Olayı: Bir Yaralı

Adıyaman'da, evinin inşaatında sulama yaptığı sırada birinci kattan düşen kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da evinin inşaatında sulama yaptığı sırada birinci kattan düşen kişi yaralandı.

Alitaşı Mahallesi'nde M.K. iki katlı evinin inşaatında sulama yaptığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

