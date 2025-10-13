Adıyaman'da İnşaatta Düşme Olayı: Bir Yaralı
Adıyaman'da, evinin inşaatında sulama yaptığı sırada birinci kattan düşen kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Alitaşı Mahallesi'nde M.K. iki katlı evinin inşaatında sulama yaptığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.