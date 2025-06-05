Adıyaman'da İnşaatta Düşme Olayı: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da İnşaatta Düşme Olayı: Bir Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Bozbey Mahallesi'nde, evinin inşaatında sulama yapan M.Y., birinci kattan dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da evinin inşaatında çalışırken düşen kişi yaralandı.

Bozbey Mahallesi Bozbey Caddesi'nde M.Y. evinin inşaatında sulama yaptığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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