Adıyaman'da İnşaatta Düşme Olayı: Bir Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Bozbey Mahallesi'nde, evinin inşaatında sulama yapan M.Y., birinci kattan dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Adıyaman'da evinin inşaatında çalışırken düşen kişi yaralandı.
Bozbey Mahallesi Bozbey Caddesi'nde M.Y. evinin inşaatında sulama yaptığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.