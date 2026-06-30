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Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 3. kattan dengesini kaybederek düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaatta 3'üncü kattan düşen İ.H.O. yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düşen İ.H.O., yaralandı. İ.H.O.'nun mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İ.H.O., ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisi süren İ.H.O.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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