Adıyaman'da İlk Defa Görüntülenen Alaca Yalıçapkını

ADIYAMAN'da bugüne kadar hiç kayıt altına alınmamış bir kuş türü olan Alaca Yalıçapkını ilk kez çay yatağında görüntülendi.

Adıyaman'ın Bircik Köyü yakınlarında bulunan çay yatağında doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkını fotoğraflandı. Kentte ilk defa görülen bu türün görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir kayıt olarak değerlendiriliyor. Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip edip suya dik dalış yaparak ortalama 1,3 saniye gibi çok kısa bir sürede yakalama özelliğine sahip olan Alaca Yalıçapkınının Türkiye'nin güney kesimlerinde sınırlı olarak görüldüğü belirtiliyor. Alaca Yalıçapkınının İsrail, Suriye, Irak, İran'ın batısı, Mısır'ın kuzeyi, Nil Vadisi, Hindistan ve Çin denizi kıyıları gibi geniş bir coğrafyada yayılım gösterdiği öğrenildi.

Doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkınları bir süre kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.