Haberler

Adıyaman'da İlk Defa Görüntülenen Alaca Yalıçapkını

Adıyaman'da İlk Defa Görüntülenen Alaca Yalıçapkını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Bircik Köyü yakınlarında doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkını, bugüne kadar kayıt altına alınmamış bir kuş türü olarak biyolojik çeşitlilik için önemli bir keşif oldu.

ADIYAMAN'da bugüne kadar hiç kayıt altına alınmamış bir kuş türü olan Alaca Yalıçapkını ilk kez çay yatağında görüntülendi.

Adıyaman'ın Bircik Köyü yakınlarında bulunan çay yatağında doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkını fotoğraflandı. Kentte ilk defa görülen bu türün görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir kayıt olarak değerlendiriliyor. Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip edip suya dik dalış yaparak ortalama 1,3 saniye gibi çok kısa bir sürede yakalama özelliğine sahip olan Alaca Yalıçapkınının Türkiye'nin güney kesimlerinde sınırlı olarak görüldüğü belirtiliyor. Alaca Yalıçapkınının İsrail, Suriye, Irak, İran'ın batısı, Mısır'ın kuzeyi, Nil Vadisi, Hindistan ve Çin denizi kıyıları gibi geniş bir coğrafyada yayılım gösterdiği öğrenildi.

Doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkınları bir süre kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.