Adıyaman'da iki polisi şehit eden polis memuru tutuklandı

Adıyaman'da iki polisin şehit olduğu olayı gerçekleştiren polis memuru tutuklandı.

Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde 27 Nisan akşamı Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'i silahla vurarak şehit eden ve yaralı halde gözaltına alınan polis memuru Süleyman Uğur Ş, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Süleyman Uğur Ş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Süleyman Uğur Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki polis müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.