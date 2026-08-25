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Besni'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.Y. idaresindeki 02 HF 718 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Dörtyol köyü yakınlarında M.D. yönetimindeki 02 FL 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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