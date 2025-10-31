Haberler

Adıyaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 1 Polis Memuru ve Muhtar Yaralandı

Adıyaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 1 Polis Memuru ve Muhtar Yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru ve muhtar yaralandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis memuru ile muhtar yaralandı.

Kaza, öğle saatlerde Adıyaman-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Cengiz A.'nın (38), kullandığı 34 BRA 677 plakalı otomobil ile muhtar olan Ali A., yönetimindeki 34 GIB 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan her iki sürücü ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
