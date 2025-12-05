Haberler

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
