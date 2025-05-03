Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı, 20 Gözaltı

Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı, 20 Gözaltı
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Adıyaman'ın Harun köyünde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı ve jandarma güvenlik önlemleri aldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Harun köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi darp sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin 20 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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