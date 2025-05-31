Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması Yapıldı

Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması Yapıldı
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Adıyaman'da gerçekleştirilen 'huzurlu sokaklar 9' uygulamasında 3 bin 428 kişinin GBT sorgulandı, çeşitli denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve çok sayıda araca ceza kesildi.

Adıyaman'da, "huzurlu sokaklar 9" uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordinesinde, kent merkezinde 52 ekip ve 230 polisin katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimlerde 3 bin 428 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 1118 araç, 244 motosiklet, 27 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamalar sonucunda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 39 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 kişi tespit edildi.

Denetimlerde 5 araç trafikten men edilirken, 6 araca toplam 204 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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