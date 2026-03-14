Adıyaman'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, çalınan hurda malzemelerle ilgili olarak 4 zanlı yakalanarak tutuklandı. Hırsızlıkla ilgili incelemeler sonucu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, İmamağa Mahallesi'ndeki bir depodan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda eşkali belirlenen 4 şüpheli adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
