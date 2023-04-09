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Adıyaman'da hayırseverler dağ köylerindeki afetzedelere gıda kolisi dağıttı

Adıyaman'da hayırseverler dağ köylerindeki afetzedelere gıda kolisi dağıttı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki dağ köylerine, hayırseverlerin gönderdiği gıda kolileri dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki dağ köylerine, hayırseverlerin gönderdiği gıda kolileri dağıtıldı.

Kütahya Seramik şirketi tarafından kentteki afetzedeler için yardım kolisi hazırlandı.

Merkeze bağlı Ahmethoca ile Oluklu köylerinde afetten etkilenen depremzedelere ise yardım kolilerini iş insanı Hayriye Ersoy ulaştırdı.

Hayriye Ersoy, AA muhabirine, depremzedelere yardım kolilerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Seramik Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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