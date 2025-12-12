Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel