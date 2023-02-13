Adıyaman'da günler sonra enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Batuhan'a doğum günü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 yaşındaki Mehmet Batuhan için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Batuhan, askerler ve arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlarla birlikte pasta kesti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Adıyaman da ağır hasar aldı. Şehirde çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmalarından güzel haberler de geldi.

BATUHAN'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Oturduğu ev yıkılan 4 yaşındaki Mehmet Batuhan İnan, günler sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Batuhan'a, kendisini kurtaran askerler ve gönüllü vatandaşlar sürpriz doğum günü yaptı.

ASKERLERLE BİRLİKTE PASTA KESTİ

Batuhan, askerler ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle birlikte pastaya üfleyip kesti.