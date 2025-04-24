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Adıyaman'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Adıyaman'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi
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Çelikhan İlçesi'nde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına açıldı. Kermes 3 gün süresince açık kalacak.

ADIYAMAN(AA)-Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

Zafer Mahallesi Mahmut Şahin Caddesi üzerinde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes 3 gün sürecek.

İYİLİKDER Çelikhan Temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılı ikinci kermesi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada açılışını yaptığımız ve 3 gün sürecek kermese tüm Çelikhan'lı kardeşlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Katkı ve emek sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun her kese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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