Adıyaman'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Çelikhan İlçesi'nde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına açıldı. Kermes 3 gün süresince açık kalacak.
ADIYAMAN(AA)-Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.
Zafer Mahallesi Mahmut Şahin Caddesi üzerinde İYİLİKDER tarafından organize edilen kermes 3 gün sürecek.
İYİLİKDER Çelikhan Temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılı ikinci kermesi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Burada açılışını yaptığımız ve 3 gün sürecek kermese tüm Çelikhan'lı kardeşlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Katkı ve emek sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun her kese teşekkür ediyoruz."
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel