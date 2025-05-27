Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
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Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. Evde tüfek, tabanca ve 100 bin lira ele geçirildi.

Adıyaman'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca 7 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Adreste yapılan aramada tüfek, tabanca, 100 bin lira ve bazı cinsel sağlık ürünleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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