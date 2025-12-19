Haberler

Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü N.S. jandarma tarafından yakalandı. N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S'yi yakaladı.

N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
