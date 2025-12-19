Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü N.S. jandarma tarafından yakalandı. N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S'yi yakaladı.
N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel