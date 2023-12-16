Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede durdurduğu A.İ'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.