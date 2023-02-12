Adıyaman'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki kız çocuğu 145'nci saatte kurtarıldı Güncel Haberler Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan 145 saat sonra sağ çıkarıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan 145 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli,10 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı Valisi Abdullah Ayaz koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, taramalar sırasında Nur Apartmanı yıkıntıları arasında hayat belirtisine rastladı. Çankırı Belediyesi İtfaiyesi, Eldivan Belediyesi İtfaiyesi ve Yapraklı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 13 yaşındaki Hanım Güllü'yü depremin 145'inci saatinde kurtarmayı başardı. İlk kontrolleri yapılan Güllü, Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Çankırı Güncel Haberler

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