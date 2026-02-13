Haberler

Adıyaman'da ev yangınında ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde devrilen elektrikli soba nedeniyle çıkan yangında 67 yaşındaki Feyzullah Dursun ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, Dursun hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan ev yangınında Feyzullah Dursun (67), ağır yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye Akpınar köyünde bir evde çıktı. Feyzullah Dursun'un yalnız yaşadığı evde ısınmak için çalıştırdığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler arasında kalan Dursun, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangında ağır yaralanan Dursun, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dursun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN -Kamera -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
