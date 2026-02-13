Adıyaman'da ev yangınında ağır yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan ev yangınında Feyzullah Dursun (67), ağır yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye Akpınar köyünde bir evde çıktı. Feyzullah Dursun'un yalnız yaşadığı evde ısınmak için çalıştırdığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler arasında kalan Dursun, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangında ağır yaralanan Dursun, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dursun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN -Kamera -ADIYAMAN-DHA)