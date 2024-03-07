Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı'nda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada şüpheliler A.B, O.B, H.B.B. ile İ.Ç.Y, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aramalarda, çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.