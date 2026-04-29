Adıyaman'da düşürdüğü bayrağı kaldırıp öpen öğrenciye bisiklet hediyesi

Adıyaman'da düşürdüğü bayrağı kaldırıp öpen öğrenciye bisiklet hediyesi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında düşürdüğü bayrağı kaldırıp öperek alnına koyan Rüzgar Kızılkaya'ya bisiklet verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında düşürdüğü bayrağı kaldırıp öperek alnına koyan Rüzgar Kızılkaya'ya bisiklet verildi.

Sabahattin Zaim İlkokulu'ndaki 3. sınıf öğrencisi Rüzgar Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında düşürdüğü bayrağı kaldırıp öpmesini okul yönetiminin görmesi üzerine hediye verilmesi kararlaştırıldı.

Kızılkaya'ya duyarlı davranışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bisiklet hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yaptığı konuşmada, bayrak sevgisinin milletin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Başli, "Evlatlarımızın bu bilinçle yetişmesi bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Öğrencimizin sergilediği bu anlamlı davranış, tüm öğrencilerimize örnek olacak niteliktedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak