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Çelikhan'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Çelikhan'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi
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ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, başta tütün olmak üzere ekili tarım arazilerine büyük zarar verdi. Pevrinan ve Orandolu bölgelerinde ürünlerin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten çiftçiler, verim kaybından endişe ediyor.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, başta tütün olmak üzere ekili tarım arazileri zarar gördü.

Çelikhan'da öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış tarım arazilerine zarar verirken, özellikle Pevrinan mevki ile Orandolu bölgesindeki ürünler zarar gördü. Yağış sonrası tarlalarına giden çiftçiler, başta tütün olmak üzere ürünlerin büyük ölçüde zarar uğradığını belirtti. Bölgedeki üreticiler, dolunun ekili alanlarda verim kaybına yol açmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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