Adıyaman'da dolandırıcılığa karşı farkındalık semineri düzenlendi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılığa karşı farkındalık semineri düzenlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dolandırıcılık ve Bilişim Bürosu cumhuriyet savcıları tarafından, son dönemde artış gösteren banka hesap bilgileri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla lise müdürleri, rehber öğretmenler ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, cumhuriyet savcıları tarafından özellikle gençleri hedef alan banka hesaplarının kiralanması, IBAN paylaşımı, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Açıklamada, öğrencilerin hesap bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmalarının hukuki ve cezai sonuçlarının detaylı şekilde anlatıldığı, okul idarecileri ve rehber öğretmenlere ise bu konuda yürütülebilecek önleyici rehberlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Programın, gençlerin hukuki sorumluluklarının bilincinde, dijital ortamda güvenli hareket eden ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladığı vurgulandı.

Seminere, Başsavcı Gökhan Şahin, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, cumhuriyet savcıları, kurum amirleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.